L’artista Misha Bies Golas a Appletton Square

L’artista Misha Bies Golas presenta Recordo, comissariada per David Barro i que es pot visitar a Appletton Square, c/Acácio Paiva, 27 de Lisboa a partir del 19 d’abril de 2017.

Aquesta exposició produïda per Didac (Dardo, Institut do Deseño i dónes Arts Contemporànies), és fruit d’un projecte de col·laboració anual entre els espais Appleton Square de Lisboa i DIDAC de Santiago de Compostel·la. Aquesta associació estratègica, que es desenvoluparà a partir de diverses coproduccions, respon a un interès comú: divulgar i projectar l’art, el disseny i altres experiències multidisciplinars en l’àmbit del que creatiu.

Misha Bies Golas (Lalín, 1977) és el primer artista convidat per a aquesta col·laboració, que tindrà una primera part a Lisboa -del 19 d’abril al 14 de maig- i una segona en l’espai de DIDAC a Santiago de Compostel·la -de l’1 de juny al 3 d’agost-. La inauguració de Misha Bies Golas. Va recordar, que té a David Fang com a comissari, serà el proper dimecres 19 a les 22.00h. en l’espai de Appleton Square a Lisboa.

Misha Bies Golas utilitza la modèstia dels mitjans per crear una obra plena de referències a un món terrenal, absurd i en ocasions abjecte però des de l’òptica de l’observador agut i perspicaç. La seva actitud a l’hora d’enfrontar-se al treball encaixa amb la dels personatges de l’obra de Balzac, la imatge de la bohèmia culta, divertida i irreverent, formulant propostes que no encaixen en el que se suposa hauria de ser la mirada perduda i abduïda de els artistes de la societat postmoderna. L’obra de Misha Bies Goles es troba representada en col·leccions com les del CGAC, Fundació Luis Seoane, DKV, MICA o Fundació María José Jove.

A la imatge, obra de Misha Bies Golas.

Etiquetes: Appletton Square · Dardo · Institut do Deseño i dónes Arts Contemporànies · Misha Bies Golas