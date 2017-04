L’artista Germán Piqueras publica “Dear Death”

annaïs miró

L’artista Germán Piqueras publica el seu llibre Dear death, estimada mort, amb un pròleg escrit pel famós criminòleg Vicente Garrido. Germán Piqueras es troba actualment acabant la seva tesi doctoral “Muerte y expresión artística. La vivencia de la muerte y su repercusión en el arte europeo del siglo XX”, que ha resultat una profunda inspiració per a la realització del seu darrer llibre. Tant la prosa com les traces d’aquest jove artista tenen els seus orígens en l’enigmàtic misteri de la mort, “font de tot el vital”, como diu ell mateix. Dear death (Querida muerte) és un projecte que va néixer paral·lelament als estudis de la seva tesi doctoral, on Germán aporta una visió molt personal sobre el tema de la mort a través d’escrits i dibuixos que resulten apassionants i sobretot, reflexius per als lectors. El llibre compta amb cinquanta textos breus que obren la ment i penetren en les fondàries del pensament, molts d’ells il·lustrats amb aquarel·les i tintes en blanc i negre de l’artista.

