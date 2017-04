L’artista cubà Carlos Garaicoa a Azkuna Zentroa

Azkuna Zentroa-Alhóndiga, Plaça Arriquibar, 4 de Bilbao, presenta del 16 de febrer al 14 de maig de 2017 Epifanies Urbanes, la primera exposició a la ciutat de l’artista cubà Carlos Garaicoa.

L’exposició reuneix tres grans instal·lacions que remeten a la idea del recorregut per l’espai urbà: Fi de silenci, un lloc de descans i reflexió format per un conjunt de catifes que reprodueixen poèticament els rètols dels comerços de l’Havana dels anys 50; Clavegueres, una reproducció del sòl de Bilbao, on l’espectador entra a un espai en el qual la rebel·lió i la protesta vénen des del propi sòl fent que la ciutat parli des del més profund; i finalment, Partitura, una composició musical que reescriu una nova partitura a partir de les diferents sonoritats dels músics de carrer de la ciutat, constituint un retrat de la ciutat contemporània.

En definitiva, Carlos Garaicoa busca tornar al carrer el reclam popular a través d’objectes específics i espais de reflexió, proposant un acostament més poètic a la ciutat.

A la imatge, vista de l’exposició de l’artista cubà Carlos Garaicoa.

