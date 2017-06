L’artista Anzo s’aïlla a l’IVAM

gisela chillida

L’IVAM Institut Valencià d’Art Modern, c/ Guillem de Castro 118 de València presenta del 29 de juny al 5 de novembre l’exposició Anzo. Aïllaments (1967-1985). Aquesta mostra dedicada a José Iranzo Almonazid, conegut artísticament com Anzo (Utiel, 1931-València, 2006) reivindica l’obra d’un dels creadors valencians més originals i visionaris del panorama artístic espanyol.

L’exposició pren com a objecte d’estudi la sèrie Aïllaments, el seu corpus d’obra més visionària i innovadora. A través de 80 de les seves obres, documents d’arxiu, llibres i pel·lícules documentals, la mostra recrea el debat intel·lectual sorgit en els anys 60 i 70 al voltant dels perills de la tecnologia,és a dir, la denúncia d’un món claustrofòbic i alienant, revelador del poder anihilador de l’individu a través dels processos de mecanització i control computeritzat.

Durant els seus anys de formació, l’obra d’Anzo es va alinear amb la pràctica d’una figuració expressionista i la immersió, poc temps després, en la pintura informalista, corrent que venia sent hegemònica a l’avantguarda espanyola durant el franquisme dels anys cinquanta. El 1964 la seva obra va experimentar un canvi radical, tant plàstic com conceptual, en assumir les tesis renovadores que van donar lloc a la creació del grup Estampa Popular de València en un context de gran agitació antifranquista a la ciutat i, més en concret, a la universitat. La seva participació en el grup Estampa Popular de València seria decisiva per entendre la pràctica de la seva pròpia pintura, una obra que prendria en préstec bona part del llenguatge i de l’imaginari del Pop Art però que s’alinearia amb les noves tendències figuratives espanyoles i europees.

A partir d’aquests moments Anzo viurà una intensa activitat expositiva recorrent tot el territori nacional, tant en mostres individuals com col·lectives, i captant l’atenció de prestigiosos crítics com Vicente Aguilera Cerni, Giulio Carlo Argan, Carlos Areán, Juan Antonio Aguirre.

A la imatge, obra de José Iranzo Almonazid a l’IVAM.

