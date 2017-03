L’art urbà de Momo a la Delimbo Gallery

annaïs miró

Del 9 de març al 30 de maig de 2017, la Galeria Delimbo, al carrer Pérez Galdós, 1 de Sevilla acull l’exposició Wilderness de l’artista urbà Momo, reconegut internacionalment. Petit Palace Hoteles participa en el projecte com a principal patrocinador a través del seu programa de recolzament als joves creadors Impulsarte. L’artista nord-americà treballa amb eines casolanes, investigant tècniques de paleta i adaptant-les al propi modus operandi per elaborar, dissenyar i organitzar murals en l’espai públic. Momo ha estat creant obres d’art des de fa deu anys. Darrerament de desarmar els resultats, desmuntant les seves formes, les ratlles, i colors preferits, començant a treballar mesclant, en codi d’ordinador on line. Els seus collages urbans són diferents. D’alguna manera s’adapten al lloc escollit perfectament sense desentonar ni destrossar visualment l’horitzó urbà, ben al contrari. Quan decideix intervenir en una determinada cantonada, l’imprimeix un aire enigmàtic i especial. Momo va creant aquests collages a poc a poc, a manera de diferents capes que superposa durant diverses ocasions per interactuar amb els ciutadans que veuen com es va formant l’obra dia rere dia. Després de més de deu anys compatibilizant el seu vessant de galeria com Delimbo Galeria i la de botiga com Delimbo Shop, aquest espai de referència internacional per a l’art urbà i contemporani del Soho Benita sevillà afronta una nova etapa en què posarà totes les energies en su projecte principal, la galeria. Per celebrar nou capítol de la seva trajectòria, aquesta exposició serà una cita doblement especial ja que, durant la inaguració, l’artista realitzarà una performance en directe.

