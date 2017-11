L’art mesopotàmic a la Fundació Miró

annaïs miró

Del 28 de novembre de 2017 al 21 de gener de 2018, la Fundació Miró, al Parc de Montjuïc de Barcelona, acull l’exposició Sumer i el paradigma modern, que posa en conversa la creació mesopotàmica i l’obra d’artistes moderns, sobretot durant el període d’entreguerres (1918-1939). Al mateix temps, vol trobar una resposta a la fascinació moderna per les troballes del Pròxim Orient antic. Els mitjans de comunicació gràfics i la divulgació de les troballes arqueològiques a Síria i a l’Iraq, llavors colònies francesa i britànica, són en si mateixos font d’inspiració per als artistes moderns. La mirada i les obres d’aquests artistes són el resultat visible de la interpretació de tots aquells documents. La mostra evidencia com la figuració de les obres de Mesopotàmia entra a formar part de l’imaginari de l’art occidental i com l’escriptura cuneïforme és molt apreciada, primer pels museus arqueològics occidentals i posteriorment pels artistes. També aborda l’herència fins als nostres dies de la composició infinita realitzada amb segells cilíndrics i la influència dels mites mesopotàmics com la torre de Babel o el Poema de Gilgamesh, convertits en motius recurrents a Occident. Les obres mesopotàmiques segueixen donant resposta a preguntes que s’han plantejat a la primera meitat del segle XX i, potser, fins i tot encara avui.

Etiquetes: art mesopotàmic · Fundació Miró · paradigma modern · Sumer