L’art geomètric de César Paternosto a la Galeria Guillermo de Osma

annaïs miró

Del 21 de novembre de 2017 al 15 de gener de 2018, la Galeria Guillermo de Osma, al carrer Claudio Coello, 4, de Madrid, acull l’exposició Obra reciente de l’artista argentí César Paternosto formada per 21 peces realitzades recentment. L’exposició es presenta de forma paral·lela a la mostra César Paternosto. Hacia una Pintura Objetual comissariada pel propi artista al Museu Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid, i on es confronta la seva obra amb les de Pablo Picasso, Juan Gris, Piet Mondrian i Joaquim Torres-García. César Paternosto presenta un treball profund i essencial, que manifesta la seva contínua necessitat d’evolucionar cap a noves solucions plàstiques. Sense trencar amb el seu treballa anterior, i recorrent a elements geomètrics bàsics habituals en la seva producció i a tonalitats emprades en el passat, l’artista aconsegueix innovar. César Paternosto, un dels més importants representants de l’art geomètric llatinoamericà, va començar als anys 50, quan va decidir abandonar la seva professió d’advocat per dedicar-se a la pintura.

Etiquetes: art geomètric · Cesar Paternosto · Galeria Guillermo de Osma