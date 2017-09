L’art compromès de Martha Rosler a l’àngels barcelona

annaïs miró

Del 28 de setembre al 17 de novembre de 2017, l’àngels barcelona, al carrer Pintor Fortuny, 27, de Barcelona, es complau a presentar 1981 (l’any en què el futur va començar), una exposició de fotografies de Martha Rosler preses el 1981, un moment clau en la politització neo-avantguardista de la seva obra. L’exposició planteja un enfocament micro-historiogràfic en presentar tres sèries fotogràfiques diferents realitzades aquest mateix any. Cadascuna d’aquestes sèries reflecteix una faceta diferent de les lluites d’alliberament llatinoamericanes que van ser el contrapunt del primer sorgiment del neoliberalisme en aquests països. Al gener de 1981, Rosler va visitar Cuba com a part d’un grup d’artistes i intel·lectuals (molts d’ells amics) en un viatge organitzat per Ana Mendieta i Lucy Lippard. Poc després, ja a finals d’abril, Rosler va participar en el debat “la fotografia com a lluita” en el segon Col·loqui Llatinoamericà de Fotografia a la Ciutat de Mèxic, que va acabar coincidint amb el Primer de Maig. Rosler es va unir a la manifestació d’aquell dia al centre de la ciutat. Un parell de dies més tard, el 3 de maig, va participar en la marxa contra la intervenció nord-amercicana a El Salvador davant del Pentàgon, a Washington DC, la major manifestació d’aquella dècada contra la guerra. La solidaritat de Rosler amb les lluites democràtiques llatinoamericanes dels anys setanta és un element essencial per entendre la politització del seu treball. Els moviments revolucionaris es van convertir en el revers de la moneda del neoliberalisme als anys vuitanta. De la mateixa manera, la “reinvenció” crítica de la fotografia documental i la reacció contra els primers símptomes de l’onada de regressió política formaven part de la mateixa agenda ideològica i estètica. Retrospectivament, 1981 va representar la fi de la potencialitat, l’obertura i l’experimentació dels anys setanta (producte de les polítiques públiques progressistes posteriors a 1968 a tot el món) i el començament efectiu de l’era Thatcher-Reagan, que va determinar tot el panorama polític i cultural de les dècades posteriors.Les obres que formen part d’aquesta exposició no s’han vist fins ara, a excepció de les fotografies de Cuba que es van mostrar el 2012 a la galeria Mitchell-Innes & Nash de Nova York i a la galeria Raffaela Cortese de Milà.

