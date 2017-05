L’art català més jove arriba a l’Espai Tepekale

A partir del 29 de juny, l’Espai Tepekale del TPK Art i Pensament Contemporani, recinte del Centre d’Art Tecla Sala, Av/ de Josep Tarradellas, 44 de L’Hospitalet de Llobregat acull l’exposició de cloenda de la XX Biennal d’Art Contemporani Català.

En aquesta ocasió, L’Hospitalet de Llobregat és el lloc on es clou la XX edició de la Biennal d’Art Contemporani Català, que és itinerant per Catalunya i que s’inaugurà el mes d’abril de 2016 a Sant Cugat del Vallès.

L’Espai Tepekale del TPK Art i Pensament Contemporani, acull i aposta per aquesta exposició d’art jove, com ja va fer l’any 1994, mercès al seu representant Agustín Fructuoso, que és qui ha fet possible que aquesta edició de la Biennal es pugui veure a l’Hospitalet de Llobregat, essent així la ciutat de cloenda de l’exposició en el seu recorregut itinerant.

D’aquesta manera, L’Hospitalet de Llobregat aposta per l’art més jove del país, mantenint viva la flama de les arts més noves dels joves creadors catalans i acull la vintena edició de la Biennal d’Art Contemporani Català.

A la convocatòria pública oberta a tots els joves del país s’hi varen presentar 61 dossiers, d’entre els quals el jurat de selecció ha triat els 7 artistes que conformen l’edició d’enguany, i als quals s’atorga un ajut de 200 € per a la producció d’obra. Les obres escollides són representatives dels diferents corrents de la plàstica que en aquests moments conreen els artistes catalans.

Els artistes seleccionats són Lluc Baños nascut i amb domicili a Barcelona, Gara Basilio nascuda i amb domicili a l’Hospitalet de Llobregat, Clara Cortés nascuda i amb domicili a Vic, Dani Gasol nascut a Tarragona, viu a Barcelona, Iván Morales nascut a Girona, viu a Barcelona, Àlex Palacín nascut i amb domicili a Barcelona i Xavier Pretel nascut a Barcelona, viu a Argentona.

La biennal 2016 és un impuls a l’art d’avui i un toc d’atenció de la creativitat més jove del país, en un moment difícil de fortes retallades culturals, que els nostres artistes pateixen profundament. Catalunya és un país que té un reconegut prestigi internacional mercès el seu art, com ho demostren els artistes que ha donat la plàstica catalana en el segle XX, avui àmpliament reconeguts internacionalment. També és una motivació de la societat vers l’espiritualitat de l’ésser humà, mostrant la diversitat de formes i sensibilitats de joves artistes de diferents procedències, per a crear un món diferent a través de les arts visuals. És el diàleg entre cultures creatives, que avui atrau un turisme cultural a tot el litoral català.

En aquest sentit, l’Espai Tepekale de l’Hospitalet de Llobregat acull aquesta biennal, tot fent difusió de la creativitat del nostre jovent i fent possible que els seus treballs facin un recorregut itinerant per tot el territori.

La Biennal d’Art Contemporani Català és organitzada i coproduïda a nivell general per l’Ajuntament de Sant Cugat i Canals-Galeria d’Art i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració dels diferents ajuntaments que l’acullen, a més d’institucions i empreses públiques i privades.

A la imatge, “64 dies” de Lluc Baños.

