L’arquitecte Francisco Mangado, Premi d’Art 2017 de l’Akademie der Künste

L’Acadèmia de les Arts (Akademie der Künste) de Berlín ha concedit a l’arquitecte Francisco Mangado el Premi d’Art 2017, a la categoria d’Arquitectura. Aquest premi és un reconeixement a la seva trajectòria com a arquitecte, en la qual destaquen treballs com el Museu de Belles Arts d’Astúries (2015), el Pavelló Espanyol per a l’Expo Saragossa (2008), el Museu Arqueològic d’Àlaba (2009) o el Centre de Congressos de Palma de Mallorca (2016).

El Premi d’Art es va crear el 1948. A més del premi d’Arquitectura, s’han atorgat cinc premis en les següents categories: Arts Visuals: Axel Anklam (Alemanya); Música: Elena Mendoza (Espanya); Literatura: Annet Gröschner (Alemanya); Arts Escèniques: Valery Tscheplanowa (Rússia) i Cinema i Art Multimèdia: Athina Rachel Tsangari (Grècia).

El Gran Premi d’aquesta edició l’ha obtingut el director de cinema turc Emin Alper.

El lliurament de premis se celebrarà el dissabte 18 de març a l’Edifici de l’Acadèmia a la Pariser Platz de Berlín.

Francisco Mangado és Professor de l’Escola Superior d’Arquitectura de la Universitat de Navarra. En el camp de la docència, també ha estat professor convidat a la Graduate School of Design de la Universitat de Harvard, Eero Saarinen Visiting Professor of Architecture a l’Escola d’Arquitectura de la Universitat de Yale, professor convidat a l’EPF Escola Politècnica de Lausana , Baird and Gensler professor convidat a la Universitat de Cornell i professor convidat al Politècnic de Milà.

