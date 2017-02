La Galeria Fernando Pradilla inaugura el 18 de febrer a les 11h . L’argentí il·lustre en Galería Fernando Pradilla que es podrà visitar fins al 29 d’abril del 2017.

Per a l’exposició L’argentí il·lustre la galeria ha seleccionat a aquells artistes que han format part de la història de la galeria amb obres en diferents tècniques i llenguatges. Més d’una dotzena d’autors argentins són els convidats a aquesta mostra col·lectiva, convertida en una mena de memòria del vincle que ha existit entre la producció artística argentina i el treball realitzat per Fernando Pradilla durant aquests anys, amb la finalitat de revelar la diversitat conceptual , tècnica i temàtica de l’art a Argentina; país convidat a la 36 edició de la Fira Internacional d’Art Contemporani ARCOmadrid 2017. S’ha triat per a la invitació de l’exposició una imatge de Marcos López, per ser ell un dels artistes argentins que més s’ha involucrat amb la galeria des de la seva obertura , i perquè la seva obra expressa la singularitat iconogràfica del món llatinoamericà i, més encara, de l’argentí. L’obra de López ocuparà les dues sales del primer pis de la galeria, i amb això homenatgem la identitat argentina i el treball d’aquest artista, que encarna com cap altre l’essència d’aquesta metàfora de l’argentí il·lustre, per la seva permanent obstinació a desxifrar, comprendre i recrear des de la seva particular visió de l’ésser humà, el intrínsecament argentí, el substancialment llatinoamericà i el autènticament universal.