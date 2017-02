“L’argentí il·lustre” a la Galeria Fernando Pradilla

Del 18 de febrer al 29 abril 2017 la Galeria Pradilla del carrer Claudio Coello, 20 de Madrid presenta L’argentí il·lustre.

Des de la seva obertura el 2001, la Galeria Fernando Pradilla s’ha interessat per l’obra d’alguns artistes argentins contemporanis. El treball ha estat present en la programació expositiva de la galeria, tant en mostres individuals i col·lectives com en fires internacionals.

Per a l’exposició L’argentí il·lustre hem seleccionat a aquells artistes que han format part de la història de la galeria amb obres en diferents tècniques i llenguatges. Més d’una dotzena d’autors argentins són els convidats a aquesta mostra col·lectiva, convertida en una mena de memòria del vincle que ha existit entre la producció artística argentina i el treball realitzat per Fernando Pradilla durant aquests anys, amb la finalitat de revelar la diversitat conceptual , tècnica i temàtica de l’art a Argentina; país convidat a la 36 edició de la Fira Internacional d’Art Contemporani ARCOmadrid 2017.

S’ha triat per a la invitació de l’exposició una imatge de Marc López, per ser ell un dels artistes argentins que més s’ha involucrat amb la galeria des de la seva obertura, i perquè la seva obra expressa la singularitat iconogràfica del món llatinoamericà i, més encara , de l’argentí. L’obra de López ocuparà les dues sales del primer pis de la galeria, i amb això s’homenatja la identitat argentina i el treball d’aquest artista, que encarna com cap altre l’essència d’aquesta metàfora de l’argentí il·lustre, per la seva permanent obstinació a desxifrar, comprendre i recrear des de la seva particular visió de l’ésser humà, l’intrínsecament argentí, el substancialment llatinoamericà i l’autènticament universal.

Difondre i promocionar el millor de l’art llatinoamericà a través d’Espanya al continent europeu, va constituir l’estratègia de la Galeria Fernando Pradilla que, des del seu inici, va exposar l’obra de figures rellevants en la història de l’art argentí i llatinoamericà com Guillermo Kuitca (Buenos Aires, 1961), Marc López (Santa Fe, 1958), Miguel Harte (Buenos Aires, 1961), i d’altres artistes que començaven a projectar la seva carrera com Pablo Siquier (Buenos Aires, 1961), Alejandra Seeber (Buenos Aires, 1969 ), Dino Bruzzone (Paraná, entre Ríos, 1965), Mónica Van Asperen (Bons Aires, 1961), entre altres.

Exposicions com ara Iberoamèrica (setembre, 2001), Sense Fronteres (juliol, 2002), o BK Programa de beca de Guillem Kuitca (febrer, 2003), comissariada per Sonia Becce, reflecteixen la ferma aposta de Fernando Pradilla per l’art produït en aquest país i el seu propòsit d’aproximar-lo al públic i crítica especialitzada a Espanya.

Mònica Van Asperen va exhibir el projecte Autoretrats al febrer del 2002, la seva primera exposició individual a Madrid, i La roda de Plató al febrer del 2006. Dino Bruzzone, altres dels artistes presents en aquesta mostra i dues vegades becari del programa de Guillermo Kuitca, va exposar al març del 2002 el seu projecte individual Italpark, compost per una sèrie de fotografies que recreaven l’emblemàtic parc d’atraccions a Buenos Aires, convertit en lloc paradigmàtic per a la generació de Buenos Aires dels anys vuitanta. Manuel Esnoz (Buenos Aires, 1974) exposava també per primera vegada a Espanya la seva sèrie Muaré al desembre del 2003, i Gian Paolo Minelli (Ginebra, 1968) inaugurava al setembre del 2004 la mostra Presó de Propietaris.

Elsa Soibelman (Bons Aires, 1941) amb cossos envaïts (desembre, 2004), Miguel Harte amb La llum segellada (març, 2005), Marc López (Santa Fe, 1958) amb Tinta Roja (novembre, 2006), Tristes Tròpics (octubre , 2009) i Color Local (febrer, 2012), i Alejandra Seeber amb Pinturalia (març, 2008), formen part d’aquest nodrit grup d’artistes argentins que han trobat a la Galeria Fernando Pradilla l’espai idoni per donar a conèixer a Espanya i Europa l’últim que s’anaven produint i els nous discursos plàstics i conceptuals que s’obrien pas en el seu treball.

El Festival de PhotoEspaña ha estat un altre dels escenaris en els quals la Galeria Fernando Pradilla ha apostat per l’obra d’artistes argentins. El treball fotogràfic de Mònica Van Asperen es va presentar a PHE’02 dins el projecte Secrets, compartint exhibició amb destacades artistes dedicades a la fotografia a Iberoamèrica. En 2003, va ser el reconegut fotògraf Marc López el que exposava les seves obres de la sèrie Sub-Realisme Crioll dins de la programació de PHE’03, i més tard repetia en l’edició de PHE’14 amb el seu treball Fe Cega. El 2005, la galeria va organitzar per PHE’05 l’exposició col·lectiva Urbanisme Sintètic, presentant el treball de l’argentí Gian Paolo Minelli. L’obra fotogràfica d’aquests artistes va tornar a estar present en la passada edició de PHE’16 a la mostra Fotografia Transversal. Artistes iberoamericans contemporanis, un recorregut per les Corrie bans més actuals del llenguatge fotogràfic. Altres artistes argentins com Ananké Asseff (Buenos Aires, 1971), Eduardo Basualdo (Bons Aires, 1977), Fabián Burgos (Buenos Aires, 1962), Ariel Cusnir (Bons Aires, 1981), Ana Gallardo (Rosario, 1958), Lorena Guzmán (Còrdova, 1978), Celeste Martínez (Còrdova, 1973) o Ana Vogelfang (Buenos Aires, 1982), han format part de projectes expositius col·lectius que han tingut lloc a l’Espai projectes de la galeria, com són les exhibicions: Artistes argentins en Fernando Pradilla (març, 2008), Festival Elles Creen (febrer, 2010), Fotografia iberoamericana contemporània (maig, 2010), Memòria: 10 anys a Madrid (setembre, 2011), Llenguatges en paper, i la més recent, realitzada al juliol del 2016: Una altra dimensió. Durant aquests anys, la Galeria Fernando Pradilla ha participat en nombroses edicions de la fira internacional arteBA, propiciant la intervenció de molts d’aquests creadors en l’escena artística del seu propi país, i visibilitzant un diàleg amb el treball d’altres artistes iberoamericans representats per la galeria.

A la imatge, Marcos López, El cumpleanys de la directora.

