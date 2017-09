L’apocalipsi d’Ángel Masip al Centre del Carme

annaïs miró

Fins el 19 de novembre de 2017 el Centre del Carme, al Carrer del Museu, 2, de València, acull l’exposició Two and a half minutes to midnight de l’artista Ángel Masip, un autèntic museu apocalíptic. El centre de cultura contemporània presenta la segona exposició del projecte ‘Reinventar el possible / Accionar l’imaginable’ sobre el pensament ecològic. L’artista alacantí analitza com construïm la nostra història exposant el que serien les ruïnes de la nostra civilització. Masip fa una volta de femella a la museografia tradicional i crea una instal·lació / artefacte de 17 metres que travessa els murs de la sala d’exposicions. Ángel Masip presenta en el Centre del Carme un museu apocalíptic (construït a partir del que es trobaria de la nostra civilització) en el qual analitzar com construïm la nostra història, no de forma ortodoxa, però si posant en tela de judici els criteris polítics o econòmics sobre els quals l’hem erigit. El projecte de Ángel Masip crea una ficció per comprendre el que la realitat de vegades, amb el seu excés de veracitat, no aconseguix explicar: quines són les possibilitats d’elaborar una arqueologia de la societat del present? I com la ruptura amb els paradigmes d’una herència cultural en crisi, ens fan pensar en un futur des de les ruïnes del present. En l’exposició els elements pròpiament expositius es presenten de forma alterada, deixant nues les parets i sense il·luminació vertical. Els objectes es presenten en una vitrina molt personal on hi ha peces que no hi són o es troben amagades. El valor de l’estètic es posa en dubte quan les obres d’art se substituïxen per objectes de rebuig o plantes seques.

