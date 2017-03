“L’ànima invisible” a la Capella de Palma

L’ànima de l’invisible és una exposició col·lectiva de set artistes dones que es pot veure a la Capella del Centre Cultural de la Misericòrdia de Palma, fins al 29 d’abril.

A través de diverses pràctiques artístiques es pot reflexionar sobre conceptes com la invisibilitat, la immaterialitat i la percepció, amb l’objectiu de donar cos a tot allò que existeix i es manté en el temps. L’art té un poder que molts cops no podem ni imaginar. Pot fer-nos trontollar la consciència, fer-nos riure, augmentar el desig o omplir-nos la retina d’imatges que no podrem oblidar mai més. Hi participen Arantxa Boyero, el col·lectiu Las Taradas –format per Mariaema Soler i Marta Fuertes–, Astrid Colomar, Laura Marte, Marta Pujades i Olímpia Velasco.

Aquesta exposició col·lectiva pretén reunir sis maneres de respondre a una situació de context. Més enllà de la qüestió de gènere, de la reivindicació feminista, les artistes amplien els seus missatges a tota la societat. Amb la utilització de moltes opcions expressives, des de la matèria fins a la immaterialitat, des de la instal·lació fins a la fotografia, el vídeo, la performance, el dibuix o el registre sonor, les propostes es converteixen en un instrument al servei d’una realitat sensible, la de tots.

L’art contemporani és on millor i més lliurement es poden expandir certs discursos que, lluny de la demagògia, són una visió del món i de la vida. So, acció i moviment com a marcs on desplegar aquesta recerca coral per fer present i evident allò que es defineix com la pura absència, la invisibilitat que no volem que sigui.

Etiquetes: Arantxa Boyero · Astrid Colomar · Las Taradas · Laura Marte · Marta Pujades · Olimpia Velasco