L’anatomia de Jaime Vallaure a La Caja Negra

annaïs miró

Del 18 de maig al 7 de juny de 2017, la Galeria La Caja Negra Ediciones, al carrer Fernando VI, 17, de Madrid, acull l’exposició Anatomía del Caos de l’artista Jaime Vallaure, un projecte d’art d’acció l’eina del qual és el dibuix. L’artista farà una explicació pública del seu treballa consistent en un recorregut per les diferents peces de la mostra, activant diverses estratègies per fer més eficaç la relació entre qui fa i qui mira. Jaime Vallaure (Oviedo, 1965) és un artisa conceptual que forma part del col·lectiu artístic Los Torreznos. Artista multidisciplinar, membre fundador del Circo Interior Bruto, practica l’explotació conceptual en terreny social, polític i dels costums més arrelats. El seu àmbit d’actuació també s’estén cap a territoris no artístics vinculats al quefer quotidià. La seva activitat es mou de manera pendular entre la creació col·lectiva i el pensament unipersonal. L’artista explica la mostra de la següent manera: “En este trabajo no hay ni inauguración ni cierre. En este trabajo todo es inauguración y todo es cierre. En este trabajo la obra no puede entenderse en su plenitud si el que la hecho no está delante para explicarla. En este trabajo por momentos la obra consiga hablar sola y por si misma, ojalá. En este trabajo hay que tener una actitud abierta. En este trabajo se puede acudir casi dormido. En este trabajo todo puede sorprender. En este trabajo todo puede ser incomprensible. En este trabajo todo puede resultar intempestivo. En este trabajo todo puede parecer desconcertante. En este trabajo todo puede fascinar. En este trabajo todo puede ser opaco. En este trabajo todo es actitud. En este trabajo todo está por ver. En este trabajo no hay casi nada. En este trabajo está todo.”

Etiquetes: anatomia · caos · Galeria La Caja Negra Ediciones · Jaime Vallaure