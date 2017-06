Lake Verea captura els mestres de l’arquitectura moderna

La Galeria La Caja Negra Ediciones, c/Fernando VI de Madrid presenta del 10 de juny al 28 de juliol la mostra Paparazza Moderna Capítol II: Rudolf Schindler i Richard Neutra a Califòrnia del duo fotogràfic Lake Verea.

Una part important del treball de Lake Verea ha girat entorn al registre de l’arquitectura moderna. El seu primer objecte d’atenció va ser l’obra de Luis Barragán. En aquest projecte, que va tenir un recorregut llarg i que es va desplegar en diferents sèries, es posava ja en evidència que la seva mirada estava molt lluny de la fotografia d’arquitectura convencional. Si alguna cosa ha caracteritzat l’acostament de Lake Verea a l’arquitectura, és precisament aquesta mirada obliqua sobre l’espai que ens revela els aspectes menys evidents d’estructures que avui són ja emblemàtiques.

Els descobriments formals i conceptuals que van sorgir d’aquesta primera experiència les van portar a plantejar-se fer un rastreig de les obres dels principals exponents del modernisme. Entre 2011 i 2015 van viatjar a Connecticut, Massachusetts, Los Angeles, San Francisco i Dessau. Aquest mateix any van visitar Illinois i Michigan. Part del resultat d’aquesta investigació és el que conforma la seva primera exposició individual a La Caja Negra per a la qual s’ha assignat un conjunt de sis cases construïdes per Rudolf M. Schindler i Richard J. Neutra a Califòrnia.

El treball Paparazza Moderna consta de tres capítols. El primer, dedicat a les cases de Walter Gropius i Marcel Breuer a Nova Anglaterra, el segon que es mostra en l’exposició i el tercer centrat en Mies Van der Rohe i Philip Johnson.

Lake Verea el formen Francisca Rivero-Lake Cortina (Ciutat de Mèxic 1973) i Carla Verea Hernández (Ciutat de Mèxic 1978). Treballen com a col·lectiu des de 2005 en projectes de fotografia, fanzines, instal·lació i art sonor. Els seus temes d’investigació se centren en temes de gènere, arquitectura, retrat i documentació.

A la imatge, “Paparazza Moderna en Acció, Walter House R.M: Schindler”. Foto: Darin Klein.

