L’Ajuntament de Girona rep el fons documental del Grup Excursionista i Esportiu Gironí

Aquest matí ha tingut lloc l’acte de donació del fons documental del Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG). L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el president de l’entitat, Francesc Cayuela, han presentat la donació acompanyats del cap del Servei de Gestió Documental, Arxiu i Publicacions de l’Ajuntament de Girona, Joan Boadas. El fons està format per 122 capses d’arxiu, 23 carpetes de gran format i 4 caixes de documentació hemerogràfica, gràfica, fotogràfica i audiovisual.

La documentació ingressada –datada entre els anys 1920 i 2016- està constituïda per les memòries anuals de l’entitat del període 1976-2004 (exceptuant el cursos 1989-1990 i 1994-1995), que contenen els resums de les activitats de l’associació; la col·lecció gairebé completa dels butlletins mensuals del GEiEG compresos entre els anys 1920 i 2016; 724 cartells datats entre 1922 i 2016, entre els autors dels quals hi ha els artistes Antoni Varés o Domènec Fita; 65 capses d’arxiu amb positius fotogràfics i 2 capses amb negatius i diapositives des de l’any 1925 fins al 2008, i 30 unitats documentals de vídeos del període 1987-2005, majoritàriament gravacions d’actes culturals i populars organitzats per l’entitat.

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha volgut destacar “l’acte de generositat de l’entitat” alhora que ha manifestat que “l’Arxiu Històric de la Ciutat és el millor lloc per tenir protegit el patrimoni documental de l’associació”. En la mateixa línia, el president del GEiEG, Francesc Cayuela, ha remarcat “el treball que s’ha fet per classificar tot el patrimoni per tal de preservar-lo”. La documentació es podrà consultar a partir de demà, tal com ha explicat el cap de l’Arxiu, Joan Boadas.

El Grup Excursionista i Esportiu Gironí va ser fundat a Girona l’any 1919 amb l’objectiu de fomentar l’excursionisme i altres fins recreatius i culturals. És la primera entitat de Catalunya dedicada a l’esport amateur i una de les que té més nombre de socis.

A la imatge, provinent del fons donat, “Secció de muntanya, sortida a les Salines, 1947″.

Etiquetes: Ajuntament de Girona · fons documental · GEiEG