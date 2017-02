L’Ajuntament de Girona destina 100.000 euros als Ajuts Kreas

annaïs miró

L’Ajuntament de Girona destina 100.000 euros a la convocatòria dels Ajuts Kreas. El termini de presentació de sol·licituds és fins al 31 de març de 2017. KREAS és el primer nom que es va donar el 1832 a la proteïna que ara coneixem amb el nom de creatina, la qual és necessària per mantenir en forma la musculatura i garantir un bon rendiment esportiu. Jugant metafòricament amb aquest nom i funció, prenem el mot KREAS per identificar la “proteïna de les arts”. KREAS és el nom de la convocatòria d’ajuts a la creació i professionalització artística de l’Ajuntament de Girona. Aquesta proteïna de les arts té l’objectiu de recolzar les iniciatives i projectes d’artistes o entitats culturals de la ciutat tan a nivell econòmic com a través de la cessió d’espais i material municipal. Són ajuts consistents en beques i subvencions destinades a fomentar la formació, la creació i la producció artística, vinculades a la ciutat de Girona, en relació als camps artístics de la música, el teatre, la dansa, el circ, la literatura, les arts visuals, els audiovisuals, els videojocs i multimèdia i la cultura tradicional i popular. Les modalitats són les següents: Beques KREAS de formació artística no reglada: Per a l’ampliació d’estudis no reglats, tant si es tracta d’estudis a realitzar a Girona com en un altre indret (estudis d’especialització i/o de recerca). Beques KREAS de recerca i creació artística:

Per a la creació i recerca de projectes artístics en fase de conceptualització, gestació i desenvolupament previ a la producció. Entrarien dins d’aquesta modalitat projectes de composició d’obres musicals; projectes de creació literària; escriptura de guió per obres audiovisuals i teatrals; assajos; tasques de preproducció; documentació per comissariats; projectes d’investigació i pensament de l’àmbit cultural i artístic, etc. Subvencions KREAS per a la producció i difusió artístiques: Destinades a la producció i difusió de projectes artístics de qualsevol dels àmbits objecte de la convocatòria. Entrarien dins d’aquesta modalitat els projectes expositius i d’itineratge d’arts visuals; la producció i gires d’espectacles; els rodatges i filmacions audiovisuals; l’edició i publicació d’obra fonogràfica, bibliogràfica i d’audiovisuals; traduccions, subtitulacions o doblatges; projectes de difusió, promoció i/o internacionalització de creadors, etc. La principal novetat d’enguany és que els imports de les beques seran tancats: cada beca de formació serà de 1000 euros i cada beca de creació serà de 3000 euros.

