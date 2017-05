L’Ajuntament de Girona cedeix 1.800 fotografies a la Fundació Gala-Dalí

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, han signat un conveni de col·laboració per a l’ús de fotografies del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge per part de la Fundació. Concretament, l’Ajuntament cedirà a l’entitat una còpia digital de 1.797 fotografies, 4 pel·lícules i 7 vídeos del Fons Narcís Sans Prat, de les quals l’Ajuntament de Girona és possessor de la propietat intel·lectual.

Entre el material del Fons Narcís Sans, hi ha pel·lícules sobre Figueres, la Costa Brava i Salvador Dalí, que daten d’entre 1960 i 1977, i vídeos de la constitució de la Fundació Gala Dalí (1984), l’arribada de Dalí a la Torre Galatea (1984), la visita de Jordi Pujol a Salvador Dalí (1986), el trasllat de Dalí a la Torre Galatea (1988), la trobada entre Dalí i Tierno Galván (1989) o el lliurament de l’herència a la filla de Gala (1989).

“Estem contents de la signatura d’aquest conveni perquè significa una posada en valor i un impuls internacional a la difusió dels fons documentals que es preserven des de l’Arxiu Municipal i des del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de l’Ajuntament de Girona, fet que rubrica la bona feina que es fa en la preservació del patrimoni local i nacional”, ha recalcat l’alcaldessa Marta Madrenas.

Per la seva banda, Montse Aguer ha valorat molt positivament la col·laboració “que ajuda a aprofundir en el coneixement de Dalí i el Triangle Dalinià, des de la proximitat de la mirada de Narcís Sans”.

Amb la signatura del conveni l’Ajuntament autoritza la Fundació Gala-Salvador Dalí perquè pugui utilitzar les fotografies cedides per a finalitats culturals pròpies de la mateixa Fundació sense ànim de lucre. Aquesta autorització comprèn l’ús de les fotografies cedides únicament per a la seva comunicació pública en l’exhibició en el web propi i en exposicions organitzades per a la mateixa Fundació.





