L’ACC (Associació Ceramistes de Catalunya) presenta el llibre El bol de gres a càrrec del seu autor, Eugeni Penalva, ceramista i soci. El volum reuneix una cinquantena de fotografies de Johann Osmond dels bols dels últims dos anys. Penalva, nascut a Alacant però establert al Baix Empordà des de 1983, sent predilecció per la forma del bol que compara amb un recipient fet per evocar meditació i coneixement.

La presentación tindrà bloc el 17 d’octubre a les 19.30 h.

Etiquetes: Eugeni Penalva