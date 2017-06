“Labyrinthe” de Véronique Bour a la Galeria Zielinsky

La galeria Zielinsky de Barcelona acull l’exposició Labyrinthe de Véronique Bour (Bordeus, 1986) que mostra una selecció de pintures, aquarel·les i dibuixos recents.

Destaca l’últim projecte de Bour, Wolf Tarot and Lady Tarot, un joc de 80 cartes de tarot creades per l’artista que esdevé una conversa entre el món real i el món concebut per ella mateixa. L’exposició Labyrinthe ensenya l’imaginari pictòric de Bour, des de la Caputxeta Vermella fins al subconscient de l’espectador.

Mitjançant línies tan subtils com fortes, Véronique Bour convida a endinsar-se al seu laberint, una interpretació en moviment, un ball entre la dualitat, l’efímer de la vida i els seus cicles, la joventut i la vellesa, el masculí i el femení, el conscient i l’inconscient. Una dialèctica entre dos mons, el del conte i el de la imaginació.

Laberynthe es pot veure fins al 22 de setembre a la seu de la galeria (Passatge Mercader, 10) de Barcelona

