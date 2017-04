“La visió de l’arquitectura romana de Puig i Cadafalch” al MAC

El Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) acull la tercera i última conferència del cicle dedicat a Josep Puig i Cadafalch en el 150è aniversari del seu naixement. La darrera conferència porta per títol La visió de l’arquitectura romana de Puig i Cadafalch i va a càrrec del Catedràtic de Filologia Clàssica, Marc Mayer

Josep Puig i Cadafalch tingué una perspectiva e l’arquitectura catalana d’una profunditat i modernitat extraordinàries pel seu moment. La seva formació d’arquitecte el feu cercar les arrels del tema que més l’interessava, l’arquitectura romànica, i les de la seva pròpia producció com a arquitecte. Tot llegint les pagines de l’Arquitectura romana a Catalunya, fins i tot el lector menys avesat en el tema es veurà sorprès per un plantejament de la qüestió en un horitzó de 360 graus. L’anàlisi de les fonts resulta significatiu per a Puig i Cadafalch quan porta referències al seu tema primordial: la reconstrucció del paisatge romà de Catalunya mitjançant els seus monuments i el seu urbanisme. Bona part de les conclusions dels seus estudis resten encara avui vives i moltes altres han pogut tenir una continuïtat d’estudi gràcies a les bases que la seva obra va fonamentar. La nostra exposició intentarà mostrar quines són les línies fonamentals del pensament arqueològic de Puig i Cadafalch, quines són els seus punts de referència científics i quin ressò han tingut els seus estudis tant a casa nostra com a nivell internacional. La figura polièdrica i compromesa amb la vida civil del seu temps de Puig i Cadafalch té uns matisos que la fan romandre viva en el nostre temps.

La conferència té lloc el 20 d’abril a les 7 de la tarda al MAC. Cal inscriure-s prèviament a macvisites.acdpc@gencat.cat o al 934232149.

