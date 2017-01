“La vida… Pintura de Víctor Dolz” al Museu del Suro

El pintor empordanès Víctor Dolz, nascut a Begur el 1945, exposa al Museu del Suro la seva obra pictòrica anomenada, (1) La vida… Pintura de Víctor Dolz del 27 de gener al 5 de març del 2017.

Dolz, guionista i autor de curtmetratges, escriptor i pintor explica que intenta pintar rostres humans coneguts, persones properes, que configuren la seva col·lació humana. Ha de conèixer l’ànima d’aquella persona per poder captar la seva interioritat i plasmar-la a la tela. Un pintor inquietant, que ofereix una visió particular sobre la bellesa i la relativitat d’aquesta, així com el pas del temps.

Fugint de la representació en el sentit figuratiu, l’artista aborda la visió més expressionista donant un sentit imaginatiu al retrat, més enllà del decorativisme i la complaença.

Josep Martinell escriu sobre la pintura d’en Víctor: “Jo crec que un artista ha d’expressar les seves emocions amb mitjans emocionants. És essencial. (…) Dolz, malgrat el seu nom, rebutja la dolcesa d’una pintura massa bonica per inquietar-nos amb una pintura de presagis angoixants.”

L’estil pictòric de Dolz, ens recorda al pintor irlandès Francis Bacon, donant a llum la part més amagada de l’ànima. També ens remet als clàssics com Goya, Solana, Soutine, entre d’altres.

Una visió íntima i personal de l’ésser humà, retratant la persona amb tots els seus matisos. Així és Víctor Dolz.

D’altra banda, de cara als propers mesos, s’està preparant una mostra conjunta entre Fundació Vila Casas, Biblioteca i Teatre Municipal sobre l’artista.