“La vida instruccions d’ús” a La Casa Groga

La Casa Groga del Passeig de Sagasta, 72, local 3 de Saragossa presenta del 16 de noviembre a l’11 de febrer del 2017 La vida instruccions d’ús.

A propòsit de La vida instruccions d’ús Perec va declarar: “Es parla d’una casa a París, es parla de la casa que vivim, però no es pot buscar una veritat en el llibre. Barthes va dir que la vocació de l’escriptor no és la de donar respostes sinó plantejar preguntes. Si hi ha una vocació moral, una pràctica, és la de donar a veure, la de demanar-li a la gent que miri, potser de manera diferent, el que estan acostumats a veure”.

Amb Perec inicia el seu camí La Casa Groga a Saragossa. Galeria d’art i llibreria dedicada a l’assaig. Amb el ferm compromís de donar a veure. La vida instruccions d’ús dóna títol al projecte expositiu en què es donen cita els artistes representats i col·laboradors de la Casa Groga, als quals s’uneixen artistes convidats per a l’ocasió. Una ocasió celebratòria quan poc o gens cal celebrar. Sí la cultura. La vocació moral de donar a veure, que deia Barthes. Fa escassos dies vam atendre de nou la veu del filòsof i historiador de l’art Georges Didi-Huberman quan va exclamar: “El pessimisme no pot tenir l’última paraula” apel·lant a Walter Benjamin, que va reclamar la necessitat d’organitzar el nostre pessimisme. Importa el com: inventar, crear possibilitat.

