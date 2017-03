La vida i la mort de les ovelles: “Agnus” a Grisart

natàlia lloreta

L’Escola Grisart inaugura, el 20 d’abril, l’exposició Agnus de Laura Gómez Lerena, exalumna del Curs de Fotoreportatge 2015/16.

Segons l’autora, “aquest treball no pretén ser un testimoni objectiu del món ramader ni situar l’agricultor al centre del relat. És una mirada parcial sobre la realitat, una metàfora sobre la vida i la mort amb les ovelles com a protagonistes. Els alts contrastos de llum i foscor de les imatges representen dos mons antagònics: la vida i la mort, l’home i la natura. La fotografia representa aquesta explotació ramadera com un món tancat i inalterable en què els seus habitants vaguen subjectes a la transitorietat de la vida”.

La inauguració, amb cervesa inclosa, té lloc a 2/4 de 7 de la tarda al vestíbul de l’escola (Méndez Núñez, 14 Barcelona); l’exposició pot veure’s fins al 17 de maig.

