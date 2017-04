La vida i el teatre de José Estruch es mostren

El Teatre Principal de Monòver, c/ Quiles Mollà, 1, presenta del 7 d’abril al 28 de maig de 2017 l’exposició José Estruch. Vida i teatre, organitzada per IAC Juan Gil-Albert.

José Estruch Sanchis, un dels directors teatrals espanyols més importants i influents del segle XX, va néixer a Alacant el 3 de maig de 1916 i va morir a Madrid el 1990. En aquest any s’ha complert el primer centenari del seu naixement i amb aquest motiu l’IAC Juan Gil Albert i el teatre Principal entre d’altres, van iniciar un seguit d’activitats per rescatar la seva figura, divulgar i reivindicar la seva rellevant aportació a la cultura i al teatre espanyol. Premi Nacional de Teatre del Ministeri de Cultura el 1990.

Mitjançant aquesta exposició es pretén reconèixer, redescobrir i visibilitzar la seva figura mitjançant aquesta mostra que es planteja amb un clar matís didàctic, perquè té com a objectiu principal el apropar al públic d’Alacant i de la província la personalitat i el llegat humà i cultural de José Estruch , fins ara poc difós.

La mostra, comissariada per Juana María Balsalobre i Vene Herrero, s’estructura en cinc apartats temàtics: Alacant. Entorn familiar. Primeres experiències teatrals com a espectador; 2-Exili. França. Anglaterra. Les colònies. Acostament al teatre amb els nens bascos. Elecció del repertori com a reflex ideològic; 3-Uruguai. Florida com a home de teatre. Els textos clàssics. Concepte d’escena, compromís i aspectes formals; 4-Retorn a Espanya. Necessitat de transformació del teatre espanyol. Mestre. Tallers teatrals. RESAD; 5-La petjada de Pepe Estruch. El mestre, en paraules dels seus deixebles i col·legues.

A la imatge, José Estruch després de tornar de l’exili.

