La Universitat d’Almeria exposa l’art contemporani andalús de “Territorio Sur”

Territorio Sur és un programa expositiu d’art contemporani andalús organitzat sota el comissariat de Fernando Barrionuevo, director del MECA Mediterrani Centre Artístic, en què han participat, fins a dia d’avui, més d’un centenar d’artistes procedents de tot el territori andalús. Des de Huelva fins a Almeria, artistes de diferents generacions i trajectòries han presentat i exposat obres multidisciplinaris basades en la universalitat dels sentiments i les expressions.

La mostra arriba a la seva vuitena edició i qüestiona els paradigmes que envolten l’art contemporani més actual. “En aquests temps convulsos i confusionistes, sembla que s’ha abaixat la guàrdia pel que fa al propi sentit de l’art. Dóna la sensació que la cultura no és prioritària, que es pren com una cosa banal i per això no és tema de debat, col·loqui o reflexió. Tot entra en el mateix sac i l’art s’està retirant cap a la mera intenció estètica sense cap procés ni contingut, cap a l’art insuls que compleix els paradigmes artístics contemporanis establerts”.

Territori Sur és un repte, no de perseverança estoica, sinó d’intel·ligència evolutiva, d’intel·ligència territorial, d’intel·ligència col·laborativa i d’intel·ligència “racional-passional”. L’exposició, que és itinerant i incorpora nous artistes en cadascuna de les seus, es pot veure actualment a la Sala d’exposicions del Paranimf de la Universitat d’Almeria amb l’obra de trenta-dos artistes.

Etiquetes: Fernando Barrionuevo · MECA Mediterrani Centre Artístic · Territorio Sur