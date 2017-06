La transparència i l’invisibilitat a l’Espai Residència de l’Arts Santa Mònica

annaïs miró

Del 20 de juny al 23 de juliol, l’Espai Residència de l’Arts Santa Mònica acull l’exposició Agència en avenir. No tots visibles res transparent. Invertint l’exhibicionisme de la mostra personal, Agència en avenir planteja un exercici de recuperació i d’agençament del treball de Javier Peñafiel, en què assaig i biografia s’hibriden, centrant l’atenció en els característics «enigmes» que l’habiten. A través d’aquestes frases, radicals en la seva ambigüitat i que amaguen autèntics assajos crítics sobre la contemporaneïtat, l’exposició reflexiona sobre l’avenir que ens ocupa. Agència en avenir esdevé així un procés de recerca, un espai d’intercanvi, relació personal i acció col·lectiva que, apostant per habitar les utopies heretades encara per realitzar, es tradueix en un dispositiu sense ànsies de productivitat, amb voluntat de comunicar sense proselitisme i amb el desig d’avançar tasques de l’avenir, atenent el present per no postergar. Després d’una immersió en l’obra de l’artista i d’una negociació personalitzada, cada curador es converteix en «intrús benvingut» i desenvolupa una proposta d’actuació específica que interpreta, actualitza i amplia diversos aspectes continguts en la labor de l’artista. D’aquesta manera, l’exposició esdevé un espai de compilació i d’interseccions, en un protagonisme compartit per complicitats amb una densitat polifònica que anul·la el monòleg i proposa diferents velocitats de lectura.

