La tipografia VICCC, creada per 43 persones, ja es pot descarregar de forma gratuïta

La nova tipografia VICCC ha estat originada per 43 persones del món de l’art i la cultura, que han participat al llarg de la programació de VICCC 2016, i cadascuna ha creat un caràcter que posteriorment s’ha digitalitzat en un arxiu true type per poder-lo fer servir en un dispositiu digital.

Aquesta tipografia és genuïnament catalana ja que per primera vegada la ela geminada està dissenyada com a un sol caràcter i no com la suma de tres. Així, a tecla dels ordinadors i dispositius que correspon a la lletra “ñ” passa a ser automàticament una “l·l· sense haver-la d’escriure en tres passos.

A l’exposició “VICCC – Panoràmica” que es pot veure al Museu de l’Art de la Pell de la ciutat fins el proper 26 de març, s’exposa aquesta nou tipus de lletra i algunes de les peces originals que han creat escultors, pintors, grafiters, escriptors, poetes, actors, dissenyadors, artistes visuals, músics, arquitectes, fotògrafs i il·lustradors.

És en aquesta mateixa mostra on tots els visitants poden escriure els seus comentaris amb la nova tipografia VICCC al llibre de visites digital. Tothom qui ho vulgui es pot descarregar aquesta proposta tipogràfica aquí.

Etiquetes: Tipografia VICCC · VICCC