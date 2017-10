El Centre de cultura contemporània de la Diputació de Màlaga, La Tèrmica, presenta la mostra EMOZ amb peces del Museu d’Origami de Saragossa. L’exposició recull més de 45 peces de papiroflèxia japonesa de 15 artistes de diferents parts del món. Organitzat per Okami Restaurant, compta amb el patrocini de l’Ajuntament de Màlaga, la Universitat de Màlaga i la Fundació la Caixa. Es podrà visitar a La Tèrmica fins al 2 de novembre.

Aquesta mostra d’origami ve de l’Escola-Museu d’Origami de Saragossa (EMOZ) és una institució amb vocació històrica la principal missió és convertir-se en un veritable referent mundial en la difusió mundial de l’Origami. Es tracta de l’únic centre especialitzat en origami a Europa.

EMOZ es dedica exclusivament a col·leccionar models dels plegadors més famosos en les convencions internacionals, a realitzar-hi tasques de conservació i restauració, i a realitzar amb ells exposicions en el nostre propi museu i en altres llocs on ens ofereixin la possibilitat de fer-ho. A l’exposició ens trobem més de 45 treballs realitzats en paper per artistes de tot el món. Shuki Kato, Takano Kashiwamuve i Akira Yoshizawa, del Japó; Carolina Aguilera, Fabián Correa i Artur Biernacki, de Colòmbia; Hubert Villenueve, Sebastien Limet, Crimp i Florence Girard, de França; Ramón Díaz, d’Uruguai, Gache Papier, d’Alemanya; Saadya, d’Israel; i Victor Couerjoly, Fernando Gilgado, i Jorge Pardo, d’Espanya. A la mostra es poden apreciar els diferents tipus de tècniques utilitzades per plegar el paper: plegats geomètrics, hiperrealistes, escultòrics, elementals, essencials, modulars o orgànics.

