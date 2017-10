La Suite subhastarà obres mestres de plata antiga

La propera setmana la casa de subhastes La Suite, Comte de Salvatierra8 de Barcelona, treurà a la venda 210 lots en dues sessions, la primera, a les 18h., Centrada en art medieval i colonial, i la segona, una hora més tard, dedicada a “interiors del segle XX que inclou art decoratiu i mobiliari, com una taula de l’arquitecte Òscar Tusquets de principis dels anys 70, a més de diverses peces de vidre de Gallé i objectes d’art Decó i Nouveau “, segons indica la directora, Beatriz du Breuil. Els lots comencen amb una important mostra de plata antiga dels segles XVII al XIX procedent d’una col·lecció particular i en la qual destaquen les bacines de barber -tant espanyoles com colonials (lots 1 a 6) -, així com escrivanies i gerres.

Pel que fa a art medieval, la directora destaca “la meravellosa Verge en Majestat que il·lustra la portada del catàleg (lot 59), una fantàstica peça romànica del segle XII en fusta tallada amb lleugers restes de policromia, sense oblidar una parella, també en fusta, formada per Sant Pere i Sant Pau (lot 78), d’extraordinària factura. És més, està atribuïda a Alonso Berruguete, un dels grans mestres de la imatgeria religiosa “. Aquesta última obra podria estar relacionada amb el Patriarca procedent del Monestir de Sant Benito el Real de Valladolid que avui es troba al Museu Nacional d’Escultura. “La talla, daurada i policromada, posseeix tal qualitat en el modelatge de les figures que els seus vestidures s’adapten als cossos aconseguint moviment i naturalitat”, apunta Du Breuil. “Només la mà d’un mestre pot transmetre l’espiritualitat que emana de les figures a través de l’expressió d’abandó de les seves cares i de la llanguiment, pesadesa o abatiment que reflecteixen els seus cossos”.

La comissió del comprador és el 24,20% (IVA inclòs).

A la imatge, conjunt d’objectes subhastats.

