“La sombra de la idea” de Guillermo Pérez Villalta a la galeria Gema Llamazares

Gema Llamazares Galería (carrer Instituto, 23) de Gijón inaugura l’exposició La sombra de la idea de Guillermo Pérez Villalta, comissariada per Óscar Alonso. La mostra es pot veure fins al 28 d’agost.

Guillermo Pérez Villalta (Tarifa, Cadis, 1948) és un nom referencial del panorama artístic i cultural de l’estat espanyol. L’èxit amb què al llarg de la seva carrera ha estat rebut el seu treball pictòric ha eclipsat inevitablement altres facetes de la seva tasca creativa a les quals l’artista dedica una especial atenció, constant i diària, com passa amb el dibuix.

Amb paraules del comissari de la mostra, “aquesta disciplina és nodal per entendre en profunditat tots els aspectes de la complexa poètica de l’artista. Com designen els preceptes clàssics, en ella la imatge mental cobra cos per primera vegada i l’artista la maneja i modula fins aproximar-la amb la major exactitud possible a un explícit pla compositiu, iconogràfic i narratiu, que s’atura en l’obra definitiva. No obstant això, en el cas de Pérez Villalta, el dibuix és alhora l’eina d’aquest tempteig aproximatiu, en aquest encaix entre les peces que componen una imatge plàstica, i alhora l’estat pràcticament final de la mateixa, a causa de l’acabat de la seva recerca, allò exhaustiu del seu procés d’anàlisi implícit en la disciplina, les qualitats formals, de pell, que impliquen”.

La inauguració és el 28 de juny a les 8 del vespre.

