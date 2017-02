La Sala Veròniques mostra la mirada de Peter Greenaway sobre el cos humà

La Conselleria de Cultura organitza a la Sala Veròniques de Múrcia l’exposició ‘Body Parts’ ( ‘Parts del cos’), en la qual es recopilen pintures, dibuixos i textos de l’artista i cineasta britànic Peter Greenaway, a més de diverses projeccions.

La mostra, que inclou algunes obres inèdites de Greenaway, està comissariada per l’artista i directora multimèdia Saskia Boddeke, coneguda per les seves instal·lacions i performances multimèdia i responsable així mateix de la creació i direcció de vídeo dins d’aquest projecte que obrirà demà les portes al públic a Múrcia.

La consellera de Cultura i portaveu del Govern regional, Noelia Arroyo, ha presentat l’exposició al costat de l’artista i la comissària i ha destacat que “Greenaway és un dels creadors internacionals de més prestigi que han passat per la Regió, la interessant faceta com a artista plàstic podem descobrir en aquest projecte en què mostra, a través de diferents disciplines, la seva investigació realitzada al voltant del cos humà”.

Arroyo va afirmar que “l’encertada combinació de creadors de la nostra regió amb una àmplia trajectòria i artistes nacionals i internacionals de la talla de Greenaway, el Premi Nacional d’Arts Plàstiques Concha Jerez, Pablo Genovés o Daniel Canogar és la clau de l’èxit i el prestigi que la Sala Verónicas ha adquirit dins el món de l’art contemporani”.

En aquest espai s’exhibeixen 90 quadres i dibuixos, a més de diverses projeccions. A la peça central, situada a l’antic altar major, es projecta el curtmetratge d’Boddeke ‘Alfabet de Greenaway‘, on l’artista desgrana diferents reflexions o relats que els visitants poden també llegir (en anglès i espanyol) en dues projeccions laterals i que revelen facetes del seu treball com a artista i observador del cos humà. Mentre llegeix, se superposen a la cara del creador els seus dibuixos.

Al costat d’aquesta peça audiovisual central, es mostren dos vídeos més menuts i un paisatge sonor. El muntatge ha anat a càrrec d’Elmer Leupen, mentre que la música és obra de Luca D’Albert.

Arroyo va explicar que “l’espectacularitat d’aquesta sala, una antiga església conventual del segle XVIII, juga sens dubte a favor de les exposicions que acull; uns projectes que els creadors preparen exclusivament per a aquest espai, dialogant amb la seva arquitectura i apostant per diferents disciplines entre què no sol faltar el videoart”.

Pintures i dibuixos

Pel que fa al contingut de les pintures i dibuixos, Greenaway els centra en diferents parts del cos, mostrant caps, cors o genitals. Són també nombrosos els retrats individuals, en els quals es poden trobar referències mitològiques i artístiques, passant a continuació a les parelles i grups: els arbres genealògics, les dinasties i el públic.

Les pintures es caracteritzen per estar realitzades amb plantilles i estergits personalitzats del propi Greenaway i posseeixen indicis de desgast i deteriorament deliberats i artificials. Els quadres i dibuixos dels últims deu anys estan realitzats en acrílic sobre taula, de vegades utilitzant el collage.

Són nombrosos els motius que han inspirat l’artista, i entre ells destaquen les excavacions de Pompeia i els cossos reconstruïts de les víctimes del Vesuvi, el gest ‘congelat’ del cos humà. S’aprecia així mateix el seu interès per les pintures murals romanes, per les seves textures, els seus colors, la seva iconologia i fins i tot pel seu desgast, fruit del pas del temps.

La consellera ha apuntat que, amb motiu d’aquesta exposició, “una de les més esperades i importants de la temporada cultural de la Regió”, la Filmoteca està realitzant un cicle especial sobre Greenaway. “Visitant aquests dos centres regionals, la Filmoteca i la Sala Verónicas, separades per només uns carrers, el públic podrà conèixer d’una forma més completa la sempre interessant mirada d’aquest creador multidisciplinar“, va afirmar.

‘Body Parts’ es podrà visitar fins al 23 d’abril.

Etiquetes: Peter Greenaway · Sala Veròniques