La Sala Rusiñol recorda Lluís Almazán Miquel

La Sala Rusiñol, c/de Santiago Rusiñol, 52 de Sant Cugat del Vallès presenta a partir del 5 de maig una mostra antològica dedicada a Lluís Almazán Miquel.

El mes de maig és especial per la Sala Rusiñol. Cada any els agrada celebrar el seu aniversari (ja en van 31) i ho fan amb una exposició extraordinària. En aquesta ocasió l’artista seleccionat ha estat en Lluís Almazán Miquel (1943-2010) de qui han preparat un Homenatge Antològic. Gràcies a la seva família, es poden veure des dels seus treballs inicials dins el món editorial fins els darrers dedicats al Port de Barcelona.

Tal i com ha escrit el periodista i crític d’art Josep M. Cadena per aquesta ocasió: “Els seus quadres, en els que passat i present es combinen, són una reflexió sobre el pas del temps. Hi trobem lleteres, quinqués de petroli, vehicles desballestats, moles d’esmolar, ampolles buides, capses de galetes i tot d’altres elements que una vegada tingueren una vida d’utilitat i que ara romanen oblidats en un pati del darrera o en una habitació dels mals endreços. El pintor, amb la seva sensibilitat, reivindica la dignitat d’uns estris que, després de fer-nos l’existència més fàcil, jeuen abandonats en un racó. Aquests objectes tenen la virtut de parlar-nos tant d’èpoques llunyanes –quan calia anar a buscar la llet a les vaqueries, la il·luminació no era elèctrica i l’esmolet s’anunciava pels carrers amb un xiulet– com d’il·lusions i emocions passades –quan de nens guardàvem petits tresors en capses de llauna i muntàvem en bicicleta al poble d’estiueig–.

L’artista es troba còmode pintant unes cases de poble en que la natura hi és molt present, a la llunyania, en forma de paisatge, i en testos que guarneixen les façanes. Les teulades tenen un gran protagonisme, ja que expressen el desig de l’ésser humà d’alliberar-se de les limitacions matèriques i ascendir a un univers d’espiritualitat, de la mateixa manera que el fum escapa per les xemeneies cap al cel.

L’activitat portuària és un altre tema d’interès del pintor, i a la mostra trobem llenços que s’exhibiren fa poc més d’un any al Museu Marítim de Barcelona, en una exposició que inaugurà el president de l’Autoritat Portuària de Barcelona, Sixte Cambra. El port captiva perquè és espai d’intercanvi, punt de partida cap a l’aventura i meta del viatge emprès”.

A la imatge, obra de Lluís Almazán Miquel.

