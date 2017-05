La Sala Parés ret homenatge a Anna Miquel en una retrospectiva

La Sala Parés, c/ Petritxol, 5 de Barcelona presenta del 20 d’abril al 16 de maig Anna Miquel. Exposició Retrospectiva.

Aquesta exposició és un homenatge a la trajectòria artística de la pintora Anna Miquel (1949-2015) amb qui la Sala Parés tenia un vincle molt especial, els unia una extensa trajectòria d’exposicions, una relació que remunta els seus orígens a l’any 1970, quan l’artista és Premi de Pintura Jove de la Sala Parés,i on realitza nou exposicions individuals des de els anys 1991 fins al final de la seva vida el 2015.

L’exposició reuneix un conjunt d’obres representatives dels diferents períodes de l’artista: des dels seus interiors de les etapes més inicials que retraten la quotidianitat, passant per les vanitas, la seva reinterpretació de Las Meninas treballada principalment sobre acetat, o l’elogi al Mar que va realitzar en la seva representativa exposició celebrada a la Sala Parés l’any 2013 titulada La Memòria del mar.

Són nombrosos els crítics d’art que han seguit i comentat les obres de l’Anna Miquel al llarg de la seva trajectòria. Entre ells destaca la figura de Victòria Combalia,que acaba d’escriure un llibre molt detallat sobre la trajectòria de Anna Miquel, editat per Àmbit que es presentarà coincidint amb l’exposició,

El treball d’Anna Miquel parteix dels gèneres clàssics de la pintura, dels quals en sap extreure allò essencial i etern, per treballar-ho a través del seu llenguatge únic, que comprèn materials tan diversos i sorprenents com el ciment o l’acetat, a través dels quals ens parla de tot allò que l’ocupa: de la realitat que l’envolta, centrant la seva mirada en la presència humana.Una presencia que a vegades forma part de la composició, però que sovint adquireix encara mes força i precisió per la seva absència. La seva pintura parteix de la figuració, però es desplaça cap a territoris subjectius i abstractes, on sovint és més important allò que se suggereix que allò que es veu directament a les seves obres.

Així doncs, en aquesta exposició ens sorprendran jardins nocturns carregats de textures, interiors que ens mostren escenes de la vida quotidiana, vanitas contemporànies que mostren objectes del nostre dia a dia i que ens fan reflexionar sobre la presència i l’absència de l’ésser humà, l’esclat de color de la reinterpretació de les Meninas de Velázquez, descompostes en plànols cinematogràfics, fent referència al seu interès pel cinema d’animació. També trobarem, plasmada a través de les transparències de l’acetat i el ciment, la immediatesa amb què el mar canvia i moltes altres obres que posen de manifest la gran inquietud i intensitat amb què l’artista vivia la seva professió.

Anna Miquel (Barcelona, 1949-2015) fou professora Emèrita de la Facultat de Belles Arts de Barcelona. La seva extensa trajectòria artística està recollida en diverses monografies i publicacions. Va realitzar nombroses exposicions individuals, col·lectives i biennals, d’àmbit nacional i internacional. Cal senyalar també la seva filmografia de la primera etapa: pel·lícules en Super8 i 35 mm per les que rep diversos premis de cinema d’animació.

A la imatge, “Red and Blue Storm”, Anna Miquel, 2010, mixta sobre acetat, 30 × 42 cm.

Etiquetes: Anna Miquel · Sala Parés