La Sala Parés inaugura dues exposicions de traç meticulós

La Sala Parés (c/ Petrixol, 5) de Barcelona inaugura dues exposicions el 18 de maig. Per un costat, l’Espai 1 acull la mostra Gregal d’Antoni Mas, una col·lecció de diversos olis hiperrealistes i meticulosos, una pintura lenta i perfeccionista, feta de pinzellades minúscules que gairebé no deixen empremta. Antoni Mas expressa l’emoció que sent davant la realitat, tant la del paisatge com la de la natura morta, composta admirablement amb flors d’una fragilitat quasi cristal·lina, que ens parlen d’un món ideal i efímer, subtil i delicat.

Per altra banda, l’Espai 2 acull una exposició de Jordi Alumà, artista de treball també meticulós i pacient, que concedeix a l’elaboració de cadascuna de les seves obres un temps generós. Ja des de molt jove es va iniciar en la tècnica del retaule, i d’aquesta disciplina ha conservat la nitidesa i el seu gran refinament. Es recrea en diversos mons imaginatius i sap interpretar-los –siguin flors, fruites, insectes, figures o elements arquitectònics– amb un llenguatge molt propi i alhora incisiu, decoratiu i d’una bellesa singular. Ha dedicat una part important de la seva producció al món de l’esport.

A la imatge, “Ischia”, oli sobre tela, 130 × 195 cm d’Antoni Mas.

Etiquetes: Antoni Mas · Jordi Alumà · Sala Parés