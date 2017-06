La sala Kubo-Kutxa dedica una antològica a Balerdi

La sala Kubo-Kutxa, c/Zurriola 1 de Sant Sebastià, presenta del 9 de juny al 24 de setembre de 2017 l’exposició antològica Balerdi (1934-1992), comissariada per Javier Viar Olloqui, director fins aquest any del Museu de Belles Arts de Bilbao i coneixedor profund de la seva obra. La mostra pretén ser un homenatge a l’artista a la seva ciutat natal 25 anys després de la seva mort.

Balerdi (1934-1992) mostra 98 obres d’aquest prolífic autor, incloent olis, dibuixos, guixos, i la pel·lícula Homenatge a Tarzan I: La caçadora inconscient. Creador apassionat, impulsiu, ple d’energia les obres de Rafael Ruiz Balerdi, plens de color, ens permeten imaginar els seus gestos, els seus traços, el seu moviment. El ritme que s’aprecia en les seves composicions és reflex del seu interès per la música.

Les obres provenen de diferents col·leccions privades i institucions com Kutxa Fundazioa, Artium, BBK, Diputació Foral de Guipúscoa, Diputació Foral de Biscaia, Govern Basc, Laboral Kutxa i Museu Universitat de Navarra. Un gran nombre de les peces mostrades procedeixen del Museu de Belles Arts de Bilbao i del llegat de l’artista dipositat en aquesta institució.

Rafael Ruiz Balerdi (Sant Sebastià, 1934 – Alacant, 1992) se situa com un dels noms més grans d’entre els que van configurar l’avantguarda de postguerra. Gran dibuixant i extraordinari colorista, la seva obra va recórrer diverses opcions estètiques fins a desembocar en l’informalisme del gest. Però aquest només va ser el punt de partida d’una investigació formal molt poderosa, que va suposar el nucli més personal del seu treball. La mostra conforma un recorregut cronològic per l’extensa carrera artística de l’artista guipuscoà, a través del qual es poden comprendre els seus processos de treball, com va transitar per les seves constants investigacions i la seva incessant recerca artística.

A la imatge, obra de Rafael Ruiz Balerdi.

