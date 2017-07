La Sala acull l’exposició col·lectiva “In vino veritas. La veritat està en el vi”

El 7 de juliol a les 7 de la tarda s’inaugura, a La Sala de Vilanova i la Geltrú, l’exposició In vino veritas. La veritat està en el vi organitzada per l’Associació d’Artistes Plàstics i Visuals del Penedès, Ardhara. Setze artistes penedesencs d’aquest col·lectiu presenten les seves obres plàstiques al voltant del món de la cultura del vi, utilitzant diferents procediments i tècniques artístiques. Hi participen Aura Gumà, Camil·la Pérez, David Ribas, Dolors Escoté, Francesc Bordas, Joan Nadal, Joan Tuset, Joaquim Milà, Jocelyne Marmottan, Maria Martínez, Mercè Rius, Miquel Sabaté, Núria Serra, Roser Blanch, Teresa Pla, Tona Romeu.

El 27 d’agost s’ofereix una visita comentada a l’exposició a càrrec dels propis artistes, que es pot veure fins al 10 de setembre.

