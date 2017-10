La Royal Academy of Arts exposa “Dalí/Duchamp”

El dia 7 d’octubre va obrir les portes al públic l’exposició Dalí/Duchamp, inaugurada el dia 3 d’octubre a la Royal Academy of Arts de Londres. A la cerimònia inaugural hi van participar el president de la Royal Academy, Christopher Le Brun, el director del museu Dalí de Sant Petersburg (Florida), Hank Hine i, en representació de la Fundació Dalí, Montse Aguer, directora dels Museus Dalí i Joan Manuel Sevillano, gerent de la Fundació.

Aquesta mostra és el resultat d’un intens treball d’investigació que ha explorat els vincles entre els dos artistes, allò que tenen en comú i allò que els diferencia. L’organitzen la Royal Academy i el museu Dalí de Florida, amb la col·laboració de la Fundació Dalí de Figueres. Els comissaris són Dawn Ades, William Jeffett i Sarah Lea. Es podrà veure fins al 3 de gener de 2018, moment en què viatjarà fins al Museu Dalí dels Estats Units.

La mostra està integrada per unes 150 peces de més de 25 col·leccions diferents. S’hi veuen peces que rarament surten del seu lloc d’exposició habitual, com ara el Crist de Sant Joan de la Creu de Salvador Dalí, de la Galeria d’Art i Museu de Kelvingrove, Glasgow, o El Gran Vidre de Duchamp, que pertany al Museu d’Art de Filadèlfia. La Fundació Dalí hi aporta 8 obres i 13 documents entre els quals s’hi compten postals, fotografies i manuscrits, com un molt poc conegut Je mange Gala, publicat fins ara tan sols en català i castellà.

La contribució de la Fundació Dalí, a més de destacats préstecs d’obra, ha estat una recerca sobre la intervenció de Salvador Dalí al seu museu de Figueres vinculada amb l’obra duchampiana. Una aportació que es pot trobar al catàleg de l’exposició, amb textos de Montse Aguer, directora dels Museus Dalí, i Carme Ruiz, curadora en cap del Centre d’Estudis Dalinians de la Fundació Dalí, i de Pilar Parcerisas, crític d’art, entre d’altres.

Dos trossos de pa expressant el sentiment de l’amor (1940) és una de les obres prestades per la Fundació Dalí. Fa referència al joc d’escacs que tant agradava a Duchamp.

