La Ribot convida l’espectador a asseure’s a la Max Estrella

annaïs miró

Del 14 de desembre de 2017 fins al 3 de febrer de 2018, la Galeria Max Estrella, al carrer Santo Tomés, 6, de Madrid, acull l’exposició Take a Seat de l’artista multidisciplinar La Ribot (Madrid, 1966), que mostra de forma concisa tres pilars en la seva creació: els vídeos “Travelling Olga / Travelling Gilles” (2003), “Mariachi” (2009) i “Walk The Bastards” (2017). Aquests treballs comparteixen el comú denominador de l’interès investigador de La Ribot per l’espai, la imatge i el moviment. Walk The Bastards és una instal·lació d’onze cadires amb cites de coreògrafs, filòsofs i artistes sobre el moviment i l’art participatiu, i tenen una doble funció: ser llegides, convertint el visitant en intèrpret, o ser utilitzades en la seva funció més òbvia com a punt d’observació. Totes són instal·lacions canviants i aleatòries en què la cadira ocupa l’espai que li dóna l’espectador.

Etiquetes: cadires · Galeria Max Estrella · La Ribot