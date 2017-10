“La revolució és una ficció…” a l’Espai Barra de Ferro

Del 2 al 25 de novembre l’Espai Barra de Ferro d’Eina, del carrer Barra de Ferro, 3, molt a prop del Museu Picasso de Barcelona, es presenta l’exposició La revolució és una ficció. La ficció és una revolució. Un assaig.

L’exposició està presidida per una gran quantitat d’imatges i de textos que dialoguen al voltant d’aquests dos enunciats. Des de l’anonimat. No hi ha cartel·les que identifiquin autories. I des d’un espai no institucional de la cultura en sentit estricte, un espai docent, bàsicament.

