La retrospectiva més completa de l’obra de Modigliani a la Tate Modern

Tate Modern acollirà, del 23 de novembre del 2017 al 2 d’abril del 2018, la retrospectiva més completa realitzada al Regne Unit de l’obra de Modigliani, en la qual es mostraran conjuntament una enlluernadora selecció dels seus icònics retrats, escultures i el major grup de pintures de nus exposats al país.

Malgrat la seva prematura mort, Amedeo Modigliani (1884-1920) va ser un pintor avantguardista que va revolucionar els límits de l’art del seu temps. Amb l’exposició de gairebé cent obres, es pretén reavaluar aquest conegut artista, contemplant amb una mirada nova la contínua experimentació que va marcar la seva carrera i el va convertir en un dels més grans artistes del segle XX.

Un dels principals atractius de la mostra és la secció dedicada a la seva sèrie de nus, potser les obres més conegudes i provocatives de l’artista. En aquests impactants llenços, Modigliani va inventar noves composicions que van modernitzar la pintura figurativa. La representació explícita característica del pintor va ser molt controvertida i va suposar la intervenció policial de la seva única exposició temporal en vida, realitzada el 1917 a la galeria Berthe Weill, sota l’acusació d’indecència i escàndol públic. Aquest grup de deu nus constitueix el major conjunt exhibit al Regne Unit, amb quadres com Nu assegut, de 1917 (Museu Reial de Belles Arts, Anvers) i Nu ajagut, al voltant 1919 (Museu d’Art Modern, MoMA, Nova York).

Nascut a Livorno, Itàlia, Modigliani va viure i va treballar a París des de 1906, on va desenvolupar una carrera en contínua evolució. L’exposició comença amb l’arribada de l’artista a París, explorant l’ambient creatiu i els elements de la cultura popular que van ser decisius en la seva vida i obra. Inspirat per l’art de Paul Cézanne, Henri Toulouse-Lautrec i Pablo Picasso, Modigliani va començar a experimentar i desenvolupar el seu distintiu llenguatge visual propi, que pot observar-se en pintures primerenques com Bust d’una dona jove, de 1908 (Museu d’Art Modern de Lille, Villeneuve-d’Ascq) i El captaire de Livorno, 1909 (col·lecció privada). L’artista es relacionava amb poetes, marxants, escriptors i músics, molts dels quals van posar per a ell, com Diego Rivera, 1914 (K20 Kunstsammlung Rin del Nord – Westfàlia, Düsseldorf), Juan Gris, 1915 (Museu Metropolità d’Art, Nova York ) i Jean Cocteau, 1916 (Fundació Henry and Rose Pearlman, Museu d’Art de la Universitat de Princeton). A l’exposició es replanteja el paper de les dones en l’obra de Modigliani, especialment el de la poeta i escriptora Beatrice Hastings, que a més de musa de l’artista, va ser una important figura del panorama cultural del seu temps.

L’exposició Modigliani mostrarà així mateix excepcionals exemples de les obres escultòriques de l’artista, molt menys conegudes, exhibint conjuntament un important grup dels seus Caps, realitzades abans de la Primera Guerra Mundial. Malgrat que per la seva delicada salut i la seva pobresa no fos el més aconsellable, Modigliani va dedicar un curt, encara que intens, període a esculpir, influït per artistes contemporanis i amics, com Constantin Brâncuşi i Jacob Epstein. Buscant el seu benestar, Modigliani va abandonar París el 1918 i va passar un llarg període en el sud de França. Allà va adoptar una gamma de colors més mediterrània, i, en comptes de les seves models urbans habituals, va començar a pintar als pagesos locals ja nens, com es pot veure en quadres com a Jove del poble, 1918 (Museu d’Art del Comtat de Los Angeles , LACMA) o Nen amb jaqueta blava, 1919 (Museu d’Art d’Indianapolis).

La mostra finalitza amb algunes de les representacions més conegudes del cercle més proper de l’artista. Amics i amants que li van proporcionar el suport financer i emocional que tant va necessitar en la seva turbulenta vida, a més van posar per a ell. Entre ells, el seu marxant d’art i íntim amic, Léopold Zborowski, i la seva dona Hanna, i Jeanne Hébuterne, mare de la seva filla i una de les dones més importants de la seva vida. A la mort de l’artista el 1920, a causa d’una meningitis tuberculosa, Jeanne es va suïcidar. La Tate Modern reunirà diversos retrats d’ella, realitzats en els seus últims anys, prestats de col·leccions internacionals com la del Museu d’Art de Filadèlfia i el Museu Metropolità d’Art de Nova York, que la representen des del seu aspecte de dona jove fins al de mare .

La comissària de l’exposició Modigliani és Nancy Ireson, comissària d’art internacional, de la Tate Modern i Simonetta Fraquelli, comissària independent, al costat d’Emma Lewis, comissària adjunta. Els visitants podran gaudir d’una nova experiència integrada de realitat virtual en el centre de l’exposició. La sala de realitat virtual acostarà al públic al món de l’artista, permetent comprendre i contemplar millor el món de l’artista, la seva vida i el seu art. Un catàleg completament il·lustrat, publicat per l’editorial de la Tate Modern, completarà la mostra, a més d’una sèrie d’esdeveniments relacionats amb el contingut de l’exposició.

