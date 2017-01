La retratista Sandra de Jaume exposa a la Galeria Berlin

ana ferrero-horrach (*)

La reconeguda retratista mallorquina Sandra de Jaume (Santa Maria del Camí, Mallorca, 1978) exposa la seva darrera col·lecció de pintures a la Galeria Berlín de Palma fins al 31 de gener de 2017.

Aquesta mostra, la més ambiciosa fins aleshores duta a terme per l’artista, fa palesa l’excepcional tècnica de De Jaume, on la mestria de la pintora es fa evident en la sorprenent capacitat per plasmar en el llenç una realitat que se’ns mostra amb un toc de misteri. L’enigma habita unes obres que deixen traslluir fragments autobiogràfics que representen un desig de reafirmació dins del món, reivindicant alhora del paper de la dona artista i la necessitat de resituar la seva importància dins la història de l’art. Així, la sempre intrigant i seductora Frida Kahlo és magníficament retratada per De Jaume com la icona artística del feminisme, en un homenatge a l’artista que va transformar el seu sofriment en quelcom diví i esplendorós.

De Jaume és una artista dual en què conviuen a l’hora dues pintores antagòniques. Són dues maneres diferents de concebre la pintura que habiten dins seu dictant la forma de treballar les obres a cada moment. En els fons, és la pintora abstracta la que la domina, tornant-se la pintura molt més espontània, ràpida, radical. En el moment en què De Jaume afronta les figures, absolutes protagonistes de la seva obra, l’artista inicia un procés pulcre, fi, absolutament mesurat i mil·limetrat, en el que el dibuix es converteix en l’estructura que vertebra magistralment les peces.

Els retrats de De Jaume desperten les emocions de l’espectador letàrgic que a través dels sentits és conduït a un món poètic i inclús oníric. Una realitat tan enrarida com captivant ens és presentada com la materialització d’un món que ens sedueix per la seva estranyesa i innegable bellesa.

(*) Ciceró dArt

A les imatges, a dalt, Frida Kalo amb flors Okinawa i a sota, sense títol.





