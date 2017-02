La Reial Acadèmia d’Espanya a Roma arriba a ARCO

gisela chillida

El ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació inaugura un estand a ARCO dedicat a la Reial Acadèmia d’Espanya a Roma. Per primera vegada, aquest any 2017, Cooperació Espanyola comptarà amb un estand propi a la Fira Internacional d’Art Contemporani ARCO que s’ubicarà al Pavelló 7, estand 7/07. Aquest espai estarà dedicat a la Reial Acadèmia d’Espanya a Roma, orientada principalment a promocionar la formació artística i humanística de creadors i investigadors de diverses disciplines a través d’un programa de beques des de la seva inauguració a finals del segle XIX.

El Ministeri d’Afers Exteriors aposta per donar visibilitat a la Reial Acadèmia d’Espanya a Roma, una institució que uneix tradició i contemporaneïtat. L’estand ha estat dissenyat per l’arquitecte Iñaqui Carnicero, antic becari de l’Acadèmia (promoció 2008-2009), i un dels comissaris del Pavelló d’Espanya a la passada Biennal d’Arquitectura de Venècia 2016, on va obtenir el Lleó d’Or, el màxim guardó otorgat. L’estand recrea l’interior del Tempietto de Bramante, edifici renaixentista allotjat a l’interior de l’Acadèmia de Espanya a Roma, a través d’una arquitectura de perfils metàl·lics que forma una espècie de retaule transparent. Dins d’aquesta estructura que evoca el que segurament sigui l’espai més emblemàtic de l’Acadèmia, trobem a diverses projeccions audiovisuals que es podran visualitzar a través de tabletes electròniques. Són peces realitzades col·lectivament pels i investigadors residents a l’Acadèmia que mostren els seus llocs de treball, les zones comunes o la mateixa ciutat que els acull, mostra del vincle establert entre la ciutat i els artistes residents.

L’estand es planteja també com un lloc de trobada per a residents de promocions anteriors. Hi haurà també informació sobre la convocatòria de beques i sobre els becaris actuals, dels quals s’oferiran resums biogràfics i referències als projectes que estan desenvolupant.

A la imatge, vista panoràmica de Roma.

Etiquetes: ARCO · Reial Acadèmia d'Espanya a Roma