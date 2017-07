La quarta edició d’Ús Barcelona: art urbà més enllà del muralisme

El festival Ús Barcelona celebra la seva quarta edició el 15 de juliol de 2017, d’11 a 23h, en un recinte del Poblenou al Passatge de la Llacuna 22 de Barcelona que serà reconvertit en un hort urbà. Tot un dia de programació oberta i gratuïta que acollirà art urbà, actuacions artístiques participatives, tallers infantils, workshops, conferències, música, mercat d’art i rutes d’art urbà.

Entenent l’art urbà com una expressió que aglutina múltiples disciplines artístiques, any rere any Ús Barcelona vol donar bona mostra d’instal·lacions creades per arquitectes, dissenyadors, enginyers i artesans remarcant el valor integral i transversal de l’art en l’espai públic. En aquest sentit, aquest any el festival comptarà amb la participació del col·lectiu barceloní Fab Lab Team, l’enginyer Miquel Santasusana, el dissenyador Juan Cris, l’equip creatiu de Stay Hungry Stay Foolish i l’artista i dissenyador OOSS, la participació del qual està patrocinada per Adopta un Tío.

Artistes locals i internacionals com ara Hyuro, Gleo, OOSS, Juan Cris, Roadsworth, Miquel Santasusana, Ovni o el col·lectiu Fab Lab ompliran l’espai amb intervencions artístiques i instal·lacions participatives.

L’artista argentina Hyuro deixarà després del seu pas pel festival una intervenció mural permanent que passarà a formar part del paisatge que envoltarà el futur hort urbà. Sent un dels artistes internacionals que ha rebut més reconeixement per les seves intervencions en els senyals de trànsit horitzontals, el canadenc Roadsworth també formarà part de la selecció artística d’aquest any gràcies a la col·laboració amb el Bureau du Québec à Barcelone. Les artistes Gleo i Ovni completen el comissariat artístic de muralistes amb dos estils diametralment oposats. El de la colombiana Gleo s’endinsa en un món mític, primitiu i màgic que reflexiona sobre la identitat i el gènere; el de la catalana Ovni construeix el seu relat a través de l’abstracció, el cromatisme i la seva relació amb l’espai. El comissariat artístic d’aquesta edició ha volgut posar l’accent en la visibilització i el reconeixement del talent femení en el muralisme, una expressió artística en la qual la presència masculina és dràsticament superior a la femenina, tendència que s’estén a totes les arts plàstiques en general, sent la igualtat de gènere una assignatura pendent en els circuits institucionals i extra-institucionals de l’art.

Com a novetats dins de la programació, aquest any el festival estrenarà una nova secció dins de la seva programació: Úxperience. A partir de la interacció amb el públic assistent es reflexionarà sobre el territori en el qual Ús Barcelona se celebra visualitzant les aportacions dels assistents d’una manera innovadora i original. Com a festival que se sustenta sobre una filosofia de rescatar espais en desús, de revaloritzar el paisatge urbà a través de l’art i de la participació ciutadana, creiem en la necessitat d’actuar com a interlocutor amb el territori en el qual Ús Barcelona se celebra visibilitzant les necessitats, les qualitats i les potencialitats de l’àrea en la qual té lloc el festival any rere any.

Una altra novetat dins de la proposta d’activitats és la realització de rutes d’art urbà gratuïtes per a tots aquells ciutadans que volen conèixer més de prop l’art que es produeix en els carrers del Poblenou. Gràcies a la col·laboració amb Matèria BCN, NauART, Kids & Cat, BeLocal Tours i Street Art Barcelona, ​​organitzacions especialitzades en la realització de rutes culturals, s’explorarà un dels epicentres de l’art urbà barceloní, situat al cor del districte de Sant Martí.

L’ 11 de juliol, de 19 a 21h es celebraran les conferències “Espais Futurs” al Centre Cultural La Farinera del Clot. Els nens també podran gaudir del festival a Ús Kids, un espai pensat per als més petits de la mà de l’artista La Castillo. El Market d’Ús Barcelona comptarà amb obra artística i altres productes realitzats per il·lustradors, dissenyadors i artistes locals i internacionals.

A la imatge, l’artista OVNI amb un dels seus murals.

