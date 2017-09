La Puntual presenta “Aquí no pinto res” de Saverio Tonoli

La Puntual (Mercantic) de l’Av. Rius i Taulet, 120 de Sant Cugat del Vallès exposa del 9 de setembre al 14 d’octubre Aquí no pinto res de Saverio Tonoli. Aquí no pinto res gira entorn la seva última pintura, Azoth (2017), una peça de gran format que parteix de l’observació de les floridures en diferents elements que ha trobat l’artista, com fruita o carn. A l’exposició també s’hi podran veure obres d’altres sèries, com les Coffee Variations i Rockscape, que permetran acostar-nos al treball realitzat per Saverio Tonoli al llarg dels últims tres anys.

Etiquetes: La Puntual · Saverio Tonoli