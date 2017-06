La publicitat abstracta de Regina Giménez a la Galeria Vilaseco

annaïs miró

A partir del 8 de juny de 2017, la Galeria Vilaseco, al carrer Padre Feijoo, 5, de La Corunya, acull l’exposició L’architecture d’aujourd’hui de l’artista Regina Giménez. A partir de la coneguda revista històrica L’architecture d’aujourd’hui, Regina Giménez ha desenvolupat un procés de treball que analitza els elements publicitaris i els modifica de manera que canvien totalment el seu significat. A través d’un exercici d’abstracció, desvetlla la seva composición gràfica i ofereix una altra lectura d’unes imatges vinculades a la publicitat dels nous materials de construcció de l’època. A la inauguració hi haurà l’arquitecta Naiara Montero, que juntament amb l’artista conversaran sobre arte, disseny i arquitectura i presentaran la publicació L’architecture d’aujourd’hui de Regina Giménez editada per Enric Farrés Duran per al projecte editorial Los cinco delfines (Barcelona, 2015). Amb motiu de la mostra, Laboratorio Creativo Vilaseco realitza una edició de 70 exemplars de l’obra titulada Dalami, en impressió giclée de tintes pigmentades sobre paper art smooth 220gr. Numerats i signats per l’artista.

