La Projekteria exposa “Oest||Est” en el marc del festival DOCField Barcelona

El 20 d’octubre s’inaugura l’exposició Oest || Est amb obres de Diambra Mariani & Francesco Mion i Jose Navarrete. Es tracta de la proposta que fa la Projekteria [Art Gallery] –galeria d’art del Poble Sec especialitzada en fotografia artística contemporània– en el marc de la programació del festival de fotografia documental de Barcelona, DOCfield, que enguany té com a eix vertebrador el tema del viatge.

Oeste || Este presenta els projectes fotogràfics La Raya i Extrarradios, dos recorreguts equidistants del centre peninsular, dos traçats verticals, dos viatges en paral·lel recorrent dues línies arbitràries que, sense ser imaginàries, aglutinen un imaginari particular que els confereix, a elles i a les seves àrees d’influència, una idiosincràsia pròpia més enllà de la seva entitat física com a frontera o carretera, deixant entreveure particularitats que defineixen subtilment els territoris. Si la carretera és camí, si la frontera és divisió, aquests dos projectes aprofundeixen de manera calmada i reflexiva en els llocs que passen desapercebuts al seu entorn, el que discorre als vorals de dos eixos simbòlics traçats per la Història.

A la imatge, foto de Jose Navarrete del projecte Extrarradios.