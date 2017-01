“La presència i l’absència. Xavier Arenós” a l’IVAM

El director de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), José Miguel G. Cortés, i l’artista valencià Xavier Arenós han presentat hui als mitjans de comunicació La presència i l’absència. Xavier Arenós, que s’inaugura el 26 de gener a les 20 h.

El director José Miguel G. Cortés ha explicat que “Xavier Arenós ha realitzat una exposició ex professo per la galeria 6 de l’IVAM centrada en entendre les conseqüències polítiques, culturals i socials de la memòria i l’oblit, perquè sense oblit no hi ha memòria”. Sobre l’artista ha destacat “el seu caràcter polifacètic, tant per les tècniques que utilitza com pels plantejaments de les seues obres, sempre enigmàtiques i ambigües, el que ens obliga a reflexionar-hi perquè no són evidents”.

La mostra de Xavier Arenós indaga en dos esdeveniments que van tenir lloc a la ciutat de València quan va ser capital de la Segona República durant la guerra civil: l’Institut per a Obrers i el Pavelló Espanyol per a l’Exposició Internacional de París.

“Es tracta del primer acte que organitza l’IVAM per recordar dues dates importants que tindran lloc el 2017: es compliran 80 anys des que València va ser capital de la Segona República, una etapa en què artistes com Renau van exercir un important paper, i es compleixen 100 anys de la Revolució Russa. Dos fets de gran transcendència que hem de recordar perquè les noves generacions els coneguen i no obliden “, ha destacat el director del museu.

L’exposició consta de 7 obres realitzades mitjançant diferents tècniques com la fotografia, el vídeo, el dibuix i l’escultura i s’organitza al voltant de dos eixos: el Pavelló Espanyol per a l’Exposició Internacional de París, a la planta baixa de la galeria 6, i l’Institut per a Obrers, a la planta superior, amb l’escala com a fil conductor. L’artista ha recalcat que “la pedra angular de l’exposició és el passat, cal reflexionar sobre el passat amb totes les seues contradiccions. Més que memòria històrica, m’agrada més parlar de memòria política “.