La precarietat dels artistes segons Michael Kirkegaard, a La Grey

Cutup-cutout de Michael Kirkegaard (Copenhague, 1953) recull, a mode de performance-instal·lació, les dues peces Cat Fish, changing an old exhibition into food i Occident Sundown, a piece of Afterglow, a lingering impression of past glory and success, ara represes per donar-los un nou corpus

Amb les dues instal·lacions, a La Grey hi ha cabuda per un espai crític sobre el món de l’art, vinculat a una notícia apareguda fa poques setmanes als mitjans de comunicació que deia que tan sols el 15% dels artistes poden viure del seu treball. La notícia augmenta en dramatisme a mesura que es descobreix que en aquest 15% hi ha inclosos els artistes que viuen dels seu treball com a docents, per tant s’estima que la xifra baixa a menys de la meitat si es compten tan sols els artistes que viuen de l’obra d’art. Cutup-cutout, títol que fa referència a l’obra de William S. Burroughs, també té un espai de denúncia per aquest context.

L’exposició pot visitar-se del 18 de març al 15 d’abril a La Grey (c/ Sant Llorenç, 3 Tarragona). La inauguració és el 18 de març a les 7 de la tarda i compta amb la presència de Kirkegaard que realitzarà l’acció Cat Fish.

Etiquetes: La Grey · Michael Kirkegaard · Willian S. Borroughs